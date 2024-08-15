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В студии у Соловьева внезапно заговорили о поражении России в войне

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  • 15.08.2024, 16:36
  • 7,160
В студии у Соловьева внезапно заговорили о поражении России в войне

О поражении заговорил кинорежиссер-пропагандист Шахназаров.

В студии российского пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» кинорежиссер Карен Шахназаров внезапно заговорил о том, что Россия может проиграть в войне.

Вероятно, комментируя успешную украинскую операция на территории РФ в Курской области он заявил:

«Мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем! Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, не паникерство, это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей родине».

После этого Шахназаров вспомнил Сталина и добавил, что россиянам нужны некие стимулы:

«Видимо, нам нужны какие-то мощные стимулы внутри, чтобы у нас в головах сложилась ситуация, что будет в случае, если мы проиграем. Что с нами будет».

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