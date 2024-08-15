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ВСУ взяли Внезапное в Курской области РФ

  • 15.08.2024, 17:12
ВСУ взяли Внезапное в Курской области РФ

Украинцы подходят к Глушковскому району.

Военнослужащие ВСУ захватили Внезапное в Курской области РФ.

«Взятие Внезапного подтверждает расширение зоны боевых действий на юго-востоке Кореневского района. До границы с соседним Глушковским районом отсюда всего 2,5 км», — сообщает украинский военкор Юрий Бутусов.

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