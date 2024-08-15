Будущего у путинизма нет
- Владимир Пастухов
- 15.08.2024, 17:48
- 2,542
В России — демодернизация.
Еще раз очень коротко для тех, кто не понимает, что происходит, хочет понять, но утомляется от «много букв».
Все очень по-черномырдински: «Никогда такого не было, и вот опять». Но есть нюансы…
У раннего большевизма (интернационал-большевизма), то есть у ленинизма, и даже у сталинизма (прости меня, Господи) была понятная историческая миссия - модернизационная. Они традиционную, азиатскую Россию превращали в европейскую, современную, технологическую (индустриальную) империю. Да, делали это как проктологи, порвали все, что можно было порвать, в результате чего пациент загнулся на этапе выздоровления. Но хотели как лучше, пусть и вышло как всегда.
Сейчас происходит демодернизация – превращение относительно светской, достаточно европеизированной страны в славянский аяттолат. У путинизма историческая миссия отсутствует, он паразитирует на остаточных советских шлаках и живет ровно до тех пор, пока эти шлаки не выгорят окончательно. В худшем случае – с носителями соответствующей исторической памяти.
Но никакого будущего у путинизма нет. Убиться - может, размножаться – нет.
Владимир Пастухов, Telegram