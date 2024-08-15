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Будущего у путинизма нет

  • Владимир Пастухов
  • 15.08.2024, 17:48
  • 2,542
Будущего у путинизма нет
Владимир Пастухов

В России — демодернизация.

Еще раз очень коротко для тех, кто не понимает, что происходит, хочет понять, но утомляется от «много букв».

Все очень по-черномырдински: «Никогда такого не было, и вот опять». Но есть нюансы…

У раннего большевизма (интернационал-большевизма), то есть у ленинизма, и даже у сталинизма (прости меня, Господи) была понятная историческая миссия - модернизационная. Они традиционную, азиатскую Россию превращали в европейскую, современную, технологическую (индустриальную) империю. Да, делали это как проктологи, порвали все, что можно было порвать, в результате чего пациент загнулся на этапе выздоровления. Но хотели как лучше, пусть и вышло как всегда.

Сейчас происходит демодернизация – превращение относительно светской, достаточно европеизированной страны в славянский аяттолат. У путинизма историческая миссия отсутствует, он паразитирует на остаточных советских шлаках и живет ровно до тех пор, пока эти шлаки не выгорят окончательно. В худшем случае – с носителями соответствующей исторической памяти.

Но никакого будущего у путинизма нет. Убиться - может, размножаться – нет.

Владимир Пастухов, Telegram

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