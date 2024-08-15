В РФ зафиксирован нарастающий дефицит долларов и евро 1 15.08.2024, 18:12

Дефицит валют во внешней торговле ЦБ РФ фиксирует второй месяц подряд.

Приток в Россию долларов и евро — главных валют мировой торговли, на которые приходится до 90% глобального товарооборота, — продолжает снижаться, отчитался в четверг ЦБ РФ.

Согласно статистике регулятора, во втором квартале в «недружественных» валютах было оплачено лишь 17,6% российского экспорта — почти вдвое меньше, чем апреле–июле прошлого года (32,3%), и в 5 раз меньше, чем до войны (84,6% в 2021 году).

В июне доля долларов и евро в экспортной выручке упала еще ниже — до 15,6%, а их притока не хватило, чтобы покрыть все расходы на закупку импорта за «недружественные» валюты (его доля составила 22,4% за второй квартал и 21% в июне).

В результате торговое сальдо в долларах и евро стало дефицитным — на $0,4 млрд, согласно подсчетам «Интерфакса». Дефицит долларов и евро во внешней торговле ЦБ фиксирует второй месяц подряд, причем его размер нарастает: в мае это было $0,2 млрд.

Проблемы в расчетах валютами недружественных стран у российских участников внешнеэкономической деятельности усиливаются, констатирует директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра Ангелина Акименко: риск вторичных санкций все чаще вынуждает иностранные банки отказываться от обработки операций.

В результате Россия вынужденно переходит в «юаневую» зону: доля китайской валюты в оплате экспорта во втором квартале достигла 42,4%. Остаток, по данным ЦБ, пришелся на рубли, доля которых держится около 40% почти год.

Впрочем, торговать с Россией за рубли или национальные валюты готовы далеко не все, даже в странах, которые Кремль считает «дружественными»: например, в БРИКС контрагенты из стран БРИКС предпочитают твердые валюты (то есть доллары и евро), замечает руководитель целевой группы BRICS Payments & Fintech рабочей группы «Финансовые услуги и инвестиции» Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин. Из-за угрозы санкций такие операции будут сокращаться и дальше, полагает он.

Совокупные экспортные доходы экономики за второй квартал выросли на 3,8% по сравнению с первым — до $115,3 млрд. Однако реальной иностранной валюты страна получила лишь на $66,4 млрд, следует из статистики ЦБ. Приток долларов и евро составил только $20,3 млрд за три месяца, что в пересчете на год — $80,9 млрд — соответствует минимальной валютной выручке с 1999 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com