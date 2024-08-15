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Лукашенко на фоне наступления ВСУ в Курской области призвал всех «сесть за стол переговоров»

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  • 15.08.2024, 18:21
  • 8,664
Лукашенко на фоне наступления ВСУ в Курской области призвал всех «сесть за стол переговоров»

Диктатор захотел «закончить драчку».

Александр Лукашенко на фоне наступления украинских войск в Курской области заявил о необходимости сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну в Украине.

Об этом сообщает БелТА.

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрыты, где они открыто говорят — высокопоставленные люди. Дословно: «Пусть бьют друг друга — украинцы, россияне — пусть в этом котле все подохнут», - сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор считает, что продолжение войны в Украине хотят «высокопоставленные особы американского происхождения».

«Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения (чуть-чуть открою вам). Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», - добавил Лукашенко.

Напомним, 6 июля украинские войска начали наступление в Курской области и взяли под контроль ряд российских населенных пунктов. Целью операции является защита от обстрелов российских жителей приграничных регионов Украины.

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