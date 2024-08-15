Майкл Макфол: У Путина нет стратегии, как отвоевать обратно Курскую область 15.08.2024, 18:38

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Майкл Макфол

Наступление ВСУ в Курской области наносит «колоссальный» психологический удар по Путину,

Наступление Украины в Курской области России наносит «колоссальный» психологический удар по диктатору РФ Владимиру Путину. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью The Hill, опубликованном 14 августа.

По его словам, особый урон нанесен репутации Путина среди элиты, потому что он считается сильным человеком, защищающим Россию, однако второй раз за два года не может этого сделать.

Макфол заявил, что нынешнее вторжение напоминает ему восстание частной военной компании «Вагнер», признанной в мире преступной организацией, под руководством ее на тот момент владельца Евгения Пригожина прошлым летом. Этот вооруженный мятеж в конечном итоге закончился переговорами, на которые Путину пришлось пойти, чтобы это остановить, отметил дипломат.

Однако украинцы вести переговоры с Путиным не намерены, сказал экс-посол. «Мне ясно, что пока у него нет стратегии [как заставить украинские войска уйти]», – добавил он.

Макфол сказал, что наступление, возможно, ослабит влияние Путина на российскую армию, хотя это трудно сказать наверняка. При этом он отметил, что сложившаяся ситуация – «позор для разведки» РФ.

По словам Макфола, российские военные обычно проводят «ковровые» бомбардировки, убивая множество мирных жителей и поражая невоенные цели, когда хотят освободить территорию, как делали в Чечне, Сирии или Украине, но с российской землей это сделать сложно.

«Поэтому я думаю, что Путин столкнулся с настоящей дилеммой. Как он собирается освобождать эту территорию? Пока у него нет ответа», – сказал бывший посол.

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