Легендарные журналы «Каламбур» и «Один дома» закрываются
- 15.08.2024, 18:51
Издания просуществовали 27 лет.
Редакция культовых детских журналов «Каламбур» и «Один дома» объявила о закрытии. Издания просуществовали 27 лет и были символами детства для тех, кто вырос в нулевые.
В официальном телеграм-канале издания опубликовано маленькое письмо, адресованное читателям:
— Ровно месяц назад мы отмечали 27-летие. Сейчас настало время прощаться. Эти журналы навсегда останутся в сердцах нашей команды, а также в памяти десятков (и даже сотен) тысяч детей и взрослых. «КА» и «Оди» не сломили ни резко пришедший интернет, ни ряд кризисов, и даже ковид не сумел. Но у всего есть свой срок. Нам же остается только шутить, что «Каламбур» и «Один дома», как безумно важные элементы гик-культуры, теперь занимают почетное место в «Клубе 27». Обнимаем всех.
Последние выпуски журналов предлагалось заказать на маркетплейсах, однако на данный момент весь тираж уже раскуплен. Год назад, чтобы сохранить журнал и сократить расходы, «Каламбур» и «Один дома» убрали из подписного каталога. Но, видимо, эти меры не помогли.