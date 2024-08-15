закрыть
15 августа 2024, четверг, 19:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Легендарные журналы «Каламбур» и «Один дома» закрываются

  • 15.08.2024, 18:51
Легендарные журналы «Каламбур» и «Один дома» закрываются

Издания просуществовали 27 лет.

Редакция культовых детских журналов «Каламбур» и «Один дома» объявила о закрытии. Издания просуществовали 27 лет и были символами детства для тех, кто вырос в нулевые.

В официальном телеграм-канале издания опубликовано маленькое письмо, адресованное читателям:

— Ровно месяц назад мы отмечали 27-летие. Сейчас настало время прощаться. Эти журналы навсегда останутся в сердцах нашей команды, а также в памяти десятков (и даже сотен) тысяч детей и взрослых. «КА» и «Оди» не сломили ни резко пришедший интернет, ни ряд кризисов, и даже ковид не сумел. Но у всего есть свой срок. Нам же остается только шутить, что «Каламбур» и «Один дома», как безумно важные элементы гик-культуры, теперь занимают почетное место в «Клубе 27». Обнимаем всех.

Последние выпуски журналов предлагалось заказать на маркетплейсах, однако на данный момент весь тираж уже раскуплен. Год назад, чтобы сохранить журнал и сократить расходы, «Каламбур» и «Один дома» убрали из подписного каталога. Но, видимо, эти меры не помогли.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников