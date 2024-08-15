В Швейцарии заблокировали 1,3 миллиарда евро российского олигарха Керимова 5 15.08.2024, 19:03

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Сулейман Керимов

В кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден было произведено восемь обысков.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики Швейцарии) на предварительной основе заблокировал 1,3 млрд евро (1,25 млрд франков) российского олигарха Сулеймана Керимова.

Информацию об этом опубликовала швейцарская ежедневная газета Le Temps.

В кантонах Швейцарии Люцерн, Цуг и Нидвальден было произведено восемь обысков в связи с уголовным делом, которое Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила еще в 2023 году. В настоящее время расследование ведется в отношении четырех человек и еще одного «неустановленного лица», по подозрению в отмывании/легализации преступных капиталов и в нарушении законодательства, регулирующего в Швейцарии введение санкций в отношении иностранных государств в части, касающейся ситуации вокруг Украины.

Было принято решение о предварительном замораживании активов на сумму более 1,3 миллиарда швейцарских франков, принадлежащих Сулейману Керимову.

Две процедуры, уголовная и административная, направлены на предполагаемый обход санкций против России, а также на отмывание денег. В отношении четырех человек проведено восемь обысков.

Арестов произведено не было, поскольку в Швейцарии действует презумпция невиновности. Федеральная прокуратура Швейцарии и SECO продолжают свои разбирательства и, как заявляет Прокуратура, «в настоящее время исходя из интересов следствия они не дают по этому вопросу никаких дальнейших комментариев».

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