Гадалка провела белоруске обряд «защиты» за 59 тысяч рублей 10 15.08.2024, 19:15

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«Экстрасенса» теперь ищет милиция.

В Минске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 55-летняя жительница Фрунзенского района. Женщина неоднократно обращалась к гадалкам и экстрасенсам, надеясь на их помощь в личных вопросах.

В июле этого года ей написала неизвестная, представившаяся экстрасенсом. Она предложила провести обряд «защиты» за 933 тысячи российских рублей, утверждая, что это спасет минчанку от будущих неприятностей. Доверчивая женщина перевела мошеннице более 59 тысяч белорусских рублей, но после разговора с сыном поняла, что ее обманули.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас ведется работа по установлению личности преступницы.

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