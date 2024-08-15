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«Триколоры падают на землю, а «Ахмат» – просто чай»

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  • 15.08.2024, 19:25
  • 7,542
«Триколоры падают на землю, а «Ахмат» – просто чай»

Украинский штурмовой батальон показал видео из Курской области.

Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ 15 августа опубликовали в Telegram нарезку видео из Курской области.

В частности, танковое подразделение «Тур» 225-го ОШБ, в состав которого входят белорусские добровольцы, показало кадры со взятыми в плен российскими военными и их шевронами.

«Курск будет наш? Пока руководство России не может понять, что происходит на «исконно русских землях», мы уверенно двигаемся дальше. Подразделение с белорусами работает: триколоры падают на землю, россияне сдаются в плен, а «Ахмат» – просто чай. Диктатуры обязательно падут», – подписали военные ролик.

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