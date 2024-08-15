В Могилеве трехлетний мальчик упал с неисправной горки и получил тяжелую травму черепа

В Могилеве трехлетний мальчик упал с неисправной горки и получил тяжелую травму черепа4
- 15.08.2024, 19:41
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Он в больнице.
В Могилеве 3-летний мальчик получил перелом костей черепа, упав с разрушенной горки. Сейчас он в больнице, пишет «МогилевОнлайн».
Инцидент произошел днем 14 августа. Ребенок хотел скатиться с горки, но внезапно на большой скорости вылетел за пределы конструкции на высоте около двух метров от земли. Все попало на камеры видеонаблюдения.
Как видно на фото, пластиковое полотно горки просто выломано «по-живому».
Мальчик получил серьезные травмы — переломы теменной и затылочной костей с переходом на основание черепа. Сейчас малыш в больнице.