В Могилеве трехлетний мальчик упал с неисправной горки и получил тяжелую травму черепа 4 15.08.2024, 19:41

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Он в больнице.

В Могилеве 3-летний мальчик получил перелом костей черепа, упав с разрушенной горки. Сейчас он в больнице, пишет «МогилевОнлайн».

Инцидент произошел днем 14 августа. Ребенок хотел скатиться с горки, но внезапно на большой скорости вылетел за пределы конструкции на высоте около двух метров от земли. Все попало на камеры видеонаблюдения.

Как видно на фото, пластиковое полотно горки просто выломано «по-живому».

Мальчик получил серьезные травмы — переломы теменной и затылочной костей с переходом на основание черепа. Сейчас малыш в больнице.

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