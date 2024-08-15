закрыть
15 августа 2024, четверг, 20:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилеве трехлетний мальчик упал с неисправной горки и получил тяжелую травму черепа

4
  • 15.08.2024, 19:41
  • 2,008
В Могилеве трехлетний мальчик упал с неисправной горки и получил тяжелую травму черепа

Он в больнице.

В Могилеве 3-летний мальчик получил перелом костей черепа, упав с разрушенной горки. Сейчас он в больнице, пишет «МогилевОнлайн».

Инцидент произошел днем 14 августа. Ребенок хотел скатиться с горки, но внезапно на большой скорости вылетел за пределы конструкции на высоте около двух метров от земли. Все попало на камеры видеонаблюдения.

Как видно на фото, пластиковое полотно горки просто выломано «по-живому».

Мальчик получил серьезные травмы — переломы теменной и затылочной костей с переходом на основание черепа. Сейчас малыш в больнице.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников