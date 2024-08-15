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В Германии раскрыли детали новой военной помощи Украине

  • 15.08.2024, 19:47
  • 1,960
В Германии раскрыли детали новой военной помощи Украине

Киев получит ПВО Iris-T и танки Leopard.

Правительство Германии анонсировало передачу Украине нового пакета военной помощи. В него вошли системы ПВО малой и средней дальности Iris-T и танки Leopard.

Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.

По его словам, Украина до декабря 2024 получит по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T. А также 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение.

Германия планирует передать Украине:

две батареи ЗРК IRIS-M и две IRIS-T SLS;

10 зенитных установок Gepard;

12 САУ PzH 2000 и четыре Zuzana 2;

САУ RCH 155;

около 30 танков Leopard 1A5;

400 MRAP;

логистический транспорт (грузовики, цистерны, вездеходы, пикапы);

БпЛА и антидроновые системы;

штурмовые винтовки MK 556;

медицинские материалы;

полевой госпиталь.

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