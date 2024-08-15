Умерла белорусская актриса Тамара Скворцова 15.08.2024, 20:01

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Тамара Скворцова

Она сыграла более 80 ролей.

Умерла белорусская актриса Тамара Скворцова, сыгравшая бабушку в спектакле «Похороните меня за плинтусом». Об этом сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра Якуба Коласа.

В сообщении сказано, что в 78 лет умерла актриса Тамара Скворцова. В пресс-службе напомнили, что свою карьеру в театре Якуба Коласа она начала в 1971 году сразу после окончания студии при Белорусском государственном академическом театре имени Янки Купалы и Белорусского государственного университета имени В.И.Ленина.

Скворцова сыграла более 80 ролей. Среди самых знаковых называются роль Мальвины в «Нестерке», бабушки в «Похороните меня за плинтусом», Мамми в «Восьми любящих женщинах», Эдду в «Бабочка…Бабочка», Агафью Тихоновну в «Женитьбе» и ряд других. Говорится, что актриса защищала достоинство театра на многочисленных международных фестивалях, где всегда получала высокую оценку.

«Театр был для неё основным содержанием и смыслом жизни», - подчеркнули в пресс-службе.

Также сказано, что прощание с актрисой состоится в субботу, 17 августа, по улице Петруся Бровки, 50/3, Тихая обитель «Аура». Время называется с 13.00 до 14.00.

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