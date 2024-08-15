Российским генералам готовят уголовные дела за провал обороны Курской области 6 15.08.2024, 20:04

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Валерий Герасимов

В опалу к Путину уже попал глава Генштаба Герасимов.

Начавшаяся после увольнения Сергей Шойгу «зачистка» российского Минобороны может продолжиться новой серией арестов высокопоставленных силовиков, проваливших оборону Курской области, где больше недели хозяйничают украинские войска.

Следствием происходящего под Курском, где Москва утратила контроль над территорией в 1000 квадратных километров и 82 населенными пунктами, могут стать уголовные дела против представителей военных и силовых властей, сообщает «Верстка» со ссылкой на источники в правительстве и парламенте. Преследование может затронуть и гражданских чиновников, допустивших эту ситуацию, рассказал собеседники издания.

Из вторжения ВСУ — крупнейшего с начала войны против Украины — в опалу к диктатору Владимиру Путину уже попал глава Генштаба Валерий Герасимов, который с января 2023 года руководит российской группировкой в Украине. По данным Bloomberg, Герасимов знал о планах Киева, но не стал информировать Путина.

14 лет возглавляющий Генштаб Герасимов не был включен в число участников совещания в Минобороны 15 августа, где главе ведомства Андрею Белоусову представили план дополнительных мер по обороне Курской области. С 9 августа координацией действий силовых структур в регионе занимается глава ФСБ Александр Бортников: именно он руководит контртеррористической операцией, режим которой был объявлен в Курской, Белгородской и Брянской областях.

С начала мая в Минобороны были арестованы как минимум пять генералов, каждому из которых были предъявлены обвинения по коррупционным статьям. Среди них — начальник главного управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, замначальника главного управления инновационного развития генерал-майор Владимир Шестеров, бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, начальник главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. В апреле по делу о миллиардной взятке был задержан и арестован ключевой заместитель Шойгу Тимур Иванов.

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