Генерал Вальдемар Скшипчак: Давайте создадим в Польше Белорусский легион

Генерал Вальдемар Скшипчак: Давайте создадим в Польше Белорусский легион1
- 15.08.2024, 20:17
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Лукашенко нужно выставить счет за бандитизм.
В Польше уже действует Украинский легион. В его рамках граждане Украины проходят военную подготовку перед тем, как заключить контракт с ВСУ.
В своем анализе для издания Wprost.pl создание аналогичного подразделения — Белорусского легиона — предлагает экс-заместитель министра обороны Польши и бывший командующий сухопутными войсками, генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак.
«Мы не являемся непосредственными участниками войны на Украине. Мы поддерживаем воюющего соседа в рамках коалиции. Мы оказываем помощь, среди прочего — обучением Украинского легиона. Почему бы не начать формирование Белорусского легиона?» — спрашивает бывший командующий сухопутными войсками.
Польский генерал говорит, что у Александра Лукашенко «на руках кровь тысяч невинных». По его мнению, если Путин попытается остановить военные действия в Украине, одним из условий вступления в переговоры с участием Запада должна стать передача белорусского диктатора в руки международного трибунала.
«Польша как государство, на которое напала Беларусь, имеет право участвовать в сведении счетов с командой убийц Лукашенко и, прежде всего, в ускорении падения его режима», — отметил он.
Отставной военный отмечает, «что авантюризм Лукашенко обусловлен тем, что ЕС по-прежнему мало ограничивает минский режим. Поэтому он призывает Брюссель «затянуть петлю на шее белорусского диктатора».
«Нужно собрать сотни брюссельских чиновников и привезти их на нашу границу с Беларусью. Может быть, это побудит их задуматься о безопасности и будущем Европы», – подчеркнул Скшипчак.
Генерал отмечает, что «число граждан Беларуси, находящихся в вынужденной эмиграции, велико».
«В Украине воюет полк Калиновского, набранный из белорусов. Что мешает ЕС начать ставить перед Лукашенко четко определенные условия?» — спрашивает Вальдемар Скшипчак, призывая «выставить Минску счет за бандитизм».