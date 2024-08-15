«Пиковое значение по выходным — 72 автобуса» 15.08.2024, 20:28

На границе хотят упростить жизнь пассажирам, стоящим в очереди на выезд в Польшу.

В пункте пропуска «Брест» («Варшавский мост») на белорусско-польской границе расширят площадку и улучшат условия для путешественников, ожидающих выезда за границу. Работы планируют начать уже в сентябре, передает БелТА.

О планах расширить площадку ожидания возле пункта пропуска для автомобилей и автобусов «Варшавский мост» сообщил помощник Лукашенко — инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик. По его словам, сейчас желающие пересечь границу многие часы проводят в очередях, поскольку «польская сторона неритмично принимает транспортные средства».

Ожидается, что в сентябре подрядная организация приступит к расширению площадки ожидания. Нынешние возможности позволяют разместить 100 автомобилей, в будущем их количество увеличится в четыре раза. Работы планируется выполнить в течение года.

Также планируется в ближайшее время улучшить условия ожидания в пункте пропуска. Там намерены установить скамейки, фуд-корты, детскую площадку, медицинский пункт, предоставить больше возможностей для горячего питания путешественников.

«Пиковое значение по выходным дням — 72 автобуса, ожидающих выезда в сторону Польши. В среднем в каждом салоне где-то 40 пассажиров. Два фуд-корта не в состоянии обеспечить разнообразным горячим питанием», — сообщил начальник Брестской пограничной группы Максим Бутранец.

Отметим, на границе Беларуси с ЕС, в том числе с Польшей, регулярно собираются очереди из автобусов и легковушек. В пик туристического сезона белорусы вынуждены стоять сутками, чтобы попасть в соседние страны. Беларусские ведомства объясняют задержки «неритмичной работой» служб по ту сторону границы.

Кроме того, с 16 августа запрещен въезд в Литву для всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси. Накануне вступления в силу бана в пункте пропуска «Каменный Лог» собралась рекордная очередь из легковушек. Люди сообщали, что проводили в очереди до 46 часов, чтобы выехать в Литву.

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