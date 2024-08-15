закрыть
15 августа 2024, четверг, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина собирается ратифицировать Римский статут

  • 15.08.2024, 20:39
Украина собирается ратифицировать Римский статут

Зеленский внес в Верховную Раду законопроект.

В Верховной Раде Украины 15 августа зарегистрирован законопроект №0285 о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда.

Его внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

В пояснительной записке сказано, что ратификация даст возможность Украине приобрести полноправное членство в МУС, участвовать в работе Ассамблеи государств – участников Римского статута, а также подавать кандидатуры для избрания судей и прокуроров.

Заместитель главы Офиса президента по юридическим вопросам Ирина Мудрая написала 15 августа в Facebook, что ратификация будет способствовать усилиям Украины по привлечению к ответственности российских оккупантов за совершенные ими преступления.

«Фактически мы будем приобщены к работе ключевого мирового органа правосудия и будем иметь возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем. МУС выдал уже шесть ордеров на арест российских преступников, в частности [нелегитимного президента РФ Владимира] Путина и армейской верхушки», – утверждает она.

По словам Мудрой, полноценное участие Украины в МУС упростит доступ украинцам к специальному целевому фонду МУС для пострадавших и повысит шансы получения компенсаций для пострадавших от россиян во время войны. Кроме того, у Украины появится возможность влиять на разработку изменений в Римский статут, что является ключевым в вопросе защиты военных.

Она подчеркнула, что ратификация не открывает путь к привлечению украинских военных и других граждан к ответственности – МУС уже может это делать, поскольку Украина признала его юрисдикцию 21 ноября 2013 года.

Отдельное заявление к будущей ратификации предусматривает, что в течение семи лет после его вступления в силу МУС не будет иметь юрисдикции по статье 8 о военных преступлениях в отношении граждан Украины, добавила представитель ОПУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников