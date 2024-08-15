Украина собирается ратифицировать Римский статут 15.08.2024, 20:39

Зеленский внес в Верховную Раду законопроект.

В Верховной Раде Украины 15 августа зарегистрирован законопроект №0285 о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда.

Его внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

В пояснительной записке сказано, что ратификация даст возможность Украине приобрести полноправное членство в МУС, участвовать в работе Ассамблеи государств – участников Римского статута, а также подавать кандидатуры для избрания судей и прокуроров.

Заместитель главы Офиса президента по юридическим вопросам Ирина Мудрая написала 15 августа в Facebook, что ратификация будет способствовать усилиям Украины по привлечению к ответственности российских оккупантов за совершенные ими преступления.

«Фактически мы будем приобщены к работе ключевого мирового органа правосудия и будем иметь возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем. МУС выдал уже шесть ордеров на арест российских преступников, в частности [нелегитимного президента РФ Владимира] Путина и армейской верхушки», – утверждает она.

По словам Мудрой, полноценное участие Украины в МУС упростит доступ украинцам к специальному целевому фонду МУС для пострадавших и повысит шансы получения компенсаций для пострадавших от россиян во время войны. Кроме того, у Украины появится возможность влиять на разработку изменений в Римский статут, что является ключевым в вопросе защиты военных.

Она подчеркнула, что ратификация не открывает путь к привлечению украинских военных и других граждан к ответственности – МУС уже может это делать, поскольку Украина признала его юрисдикцию 21 ноября 2013 года.

Отдельное заявление к будущей ратификации предусматривает, что в течение семи лет после его вступления в силу МУС не будет иметь юрисдикции по статье 8 о военных преступлениях в отношении граждан Украины, добавила представитель ОПУ.

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