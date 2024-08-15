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Чеки «Жилье» проиндексировали в Минске

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  • 15.08.2024, 20:57
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Чеки «Жилье» проиндексировали в Минске

Стоимость выросла.

В столице Беларуси проиндексировали чеки «Жилье».

Соответствующее решение Мингорисполкома №3059 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В последний раз чеки индексировали в мае. Тем самым увеличив их стоимость на 15% – до Br36,6.

Сейчас цена одного чека составляет Br39,9. Это означает рост более чем на 9%.

В 2023 году индекс чеков в столице менялся четыре раза – в феврале (тогда он упал на 16%), мае (стал больше на 1,3%), августе (увеличился на 1,3%), а также в ноябре (поднялся на 44%).

В Беларуси чеки «Жилье» – документ, который удостоверяет право владельца на бесплатную приватизацию занимаемых им помещений государственного жилищного фонда.

Местным властям разрешается по своему усмотрению индексировать чеки «Жилье». Поэтому эта величина разнится в регионах Беларуси.

Индексация чеков привязана к средней стоимости 1 м2 общей площади жилья, которое строится с поддержкой государства, в сопоставлении с ценой его строительства по состоянию на конец 1991 года.

Документом разрешено пользоваться гражданам и членам их семей, которые являются очередниками. С помощью чеков можно также оплачивать паевые взносы в жилищных кооперативах.

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