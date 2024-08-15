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СМИ: В плен к ВСУ в Курской области попали около двух тысяч российских военных

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  • 15.08.2024, 20:59
  • 5,420
СМИ: В плен к ВСУ в Курской области попали около двух тысяч российских военных

Украина продолжает пополнять обменный фонд.

Украинским силам удалось захватить в плен около двух тысяч российских военных в Курской области, сообщает издание The Independent со ссылкой на неназванного украинского полковника.

По словам военного, реальное число взятых в плен российских солдат приближается к двум тысячам.

Источник также утверждает, что в атаке на Курскую область участвовало около восьми тысяч украинских солдат. Он добавил, что еще тысячи украинских военных готовы вступить в бой.

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