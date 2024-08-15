Минское «Динамо» пробилось в плей-офф квалификации Лиги Европы 3 15.08.2024, 21:01

3,014

Там его соперником станет 34-кратный чемпион Бельгии.

Минское «Динамо» обыграло гибралтарский «Линкольн Ред Импс» по сумме двух матчей в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

После условно домашней победы со счетом 2:0 белорусский клуб уступил на выезде с минимальной разницей — 1:2.

Таким образом, «Динамо» пробилось в плей-офф квалификации Лиги Европы. Там его соперником станет 34-кратный чемпион Бельгии «Андерлехт». Матчи пройдут 22 августа в Мезекевешде и 29 августа в Брюсселе.

В случае прохода «Андерлехта» динамовцы сыграют в группе Лиги Европы, в случае вылета — в группе Лиги конференций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com