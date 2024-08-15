Минское «Динамо» пробилось в плей-офф квалификации Лиги Европы

Минское «Динамо» пробилось в плей-офф квалификации Лиги Европы3
- 15.08.2024, 21:01
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Там его соперником станет 34-кратный чемпион Бельгии.
Минское «Динамо» обыграло гибралтарский «Линкольн Ред Импс» по сумме двух матчей в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.
После условно домашней победы со счетом 2:0 белорусский клуб уступил на выезде с минимальной разницей — 1:2.
Таким образом, «Динамо» пробилось в плей-офф квалификации Лиги Европы. Там его соперником станет 34-кратный чемпион Бельгии «Андерлехт». Матчи пройдут 22 августа в Мезекевешде и 29 августа в Брюсселе.
В случае прохода «Андерлехта» динамовцы сыграют в группе Лиги Европы, в случае вылета — в группе Лиги конференций.