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США наблюдают переброску части войск РФ из Украины в Курскую область

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  • 15.08.2024, 21:09
  • 4,508
США наблюдают переброску части войск РФ из Украины в Курскую область

Об этом сообщили в Белом доме.

Российские оккупанты перебросили часть своих подразделений, которые воевали на территории Украины, в Курскую область.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает «Голос Америки».

«Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены из операций в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это только первые сообщения о том, что мы наблюдаем», - отметил Кирби.

Он добавил, что не может уточнить, какое именно количество солдат россияне перебросили в Курскую область и каковы их намерения.

Также Кирби не ответил, какие именно цели могут стоять перед российскими солдатами, которых направляют в Курскую область.

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