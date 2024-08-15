США наблюдают переброску части войск РФ из Украины в Курскую область

США наблюдают переброску части войск РФ из Украины в Курскую область4
- 15.08.2024, 21:09
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Об этом сообщили в Белом доме.
Российские оккупанты перебросили часть своих подразделений, которые воевали на территории Украины, в Курскую область.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает «Голос Америки».
«Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены из операций в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это только первые сообщения о том, что мы наблюдаем», - отметил Кирби.
Он добавил, что не может уточнить, какое именно количество солдат россияне перебросили в Курскую область и каковы их намерения.
Также Кирби не ответил, какие именно цели могут стоять перед российскими солдатами, которых направляют в Курскую область.