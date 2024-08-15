США наблюдают переброску части войск РФ из Украины в Курскую область 4 15.08.2024, 21:09

4,508

Об этом сообщили в Белом доме.

Российские оккупанты перебросили часть своих подразделений, которые воевали на территории Украины, в Курскую область.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает «Голос Америки».

«Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены из операций в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это только первые сообщения о том, что мы наблюдаем», - отметил Кирби.

Он добавил, что не может уточнить, какое именно количество солдат россияне перебросили в Курскую область и каковы их намерения.

Также Кирби не ответил, какие именно цели могут стоять перед российскими солдатами, которых направляют в Курскую область.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com