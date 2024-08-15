Харрис согласилась на два раунда дебатов с Трампом

Харрис согласилась на два раунда дебатов с Трампом7
- 15.08.2024, 21:43
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Первый раунд может пройти 10 сентября.
Кампания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис заявила, что та примет участие в двух дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом.
Заявление представителя кампании Харрис Майкла Тайлера цитирует издание The Hill.
У кандидата от демократов попытались положить конец предложения Трампа о дополнительных дебатах, заявив, что «дебатам о дебатах конец».
«Если предположить, что Дональд Трамп действительно придет 10 сентября на дебаты с вице-президентом Харрис, то губернатор Уолц встретится с Джей Ди Вэнсом 1 октября, и американский народ будет иметь еще одну возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на сцене дебатов в октябре», – пояснил Тайлер.