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Харрис согласилась на два раунда дебатов с Трампом

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  • 15.08.2024, 21:43
  • 1,030
Харрис согласилась на два раунда дебатов с Трампом
Камала Харрис

Первый раунд может пройти 10 сентября.

Кампания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис заявила, что та примет участие в двух дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом.

Заявление представителя кампании Харрис Майкла Тайлера цитирует издание The Hill.

У кандидата от демократов попытались положить конец предложения Трампа о дополнительных дебатах, заявив, что «дебатам о дебатах конец».

«Если предположить, что Дональд Трамп действительно придет 10 сентября на дебаты с вице-президентом Харрис, то губернатор Уолц встретится с Джей Ди Вэнсом 1 октября, и американский народ будет иметь еще одну возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на сцене дебатов в октябре», – пояснил Тайлер.

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