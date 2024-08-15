Снова Лукашенко работает ретранслятором Путина Алексей Голобуцкий

15.08.2024, 21:53

4,544

Путин таки засуетился с переговорами.

Снова Лукашенко работает ретранслятором Путина. Опять бы Путин хотел переговоров. Одновременно Россия еще и впервые за всю войну сама инициировала обмен пленными (на фоне массового захвата в плен россиян – срочников, контрактников, тиктокеров, вертухаев – на Курщине). Итак, даже при демонстративном падении интереса к «СВО@ (это уже интересует только одного россиянина из 5-х) кадры со скамьями, колоннами и штабелями пленных произвели достаточное впечатление.

Плюс качественно отрабатывают вглубь России спецподразделения СБУ и ГУР: для россиян практически до Урала война уже не "где-то там", а у них дома. Они слушают взрывы, прислушиваются к стрекотанию дронов, выглядят зарево пожаров и взрывов, провожают глазами к земле самолеты с дымными хвостами. Им страшно. Теперь им страшно, а не радостно, что они снова на кого-то напали и убивают.

Конечно, никаким мятежом и свержением Путина это не обернется – это русские. Но очевидно, что под это дело из Путина начали тянуть гораздо больше денег и полномочий спецслужбы.

Вероятно, прямо сейчас где-то идет подковерный торг Бортникова и коллег с царем. И это вдобавок к традиционной немалой дани тиктокерам Кадыр-Юрту, которые с начала Великой войны и санкционного давления еще и подгребают под себя все больше столичных бизнесов и имущества.

Вероятно, торг действительно максимально неприятен для Путина, если он так зарядил Лукашенко.

И вряд ли Путин не понимает: захват ВСУ больших территорий Курщины или Белгородщины, содержание ВСУ этих территорий в течение месяцев – не захват и неспособность удержать, это мало на что повлияет в глобальном плане. Решающим стал факт, что россияне не осилили выпять ВСУ из Курской области в течение суток.

Прецедент зафиксирован в любом случае. Различное развитие событий повлияет на конкретные пункты глобального торга, но не на сам торг, к которому обстоятельства принуждают Путина.

К негативным факторам добавилась еще и демонстрация отсутствия у Кремля «красных линий». Следовательно, в сложившихся условиях Россия будет выходить на переговоры уже с минимум трижды ослабленными позициями. И, вероятно, такого будет больше. В частности, потому что в США выборы. Возможно, Путин засуетился, потому что ожидает, что затягивание с переговорами будет ослаблять стартовые позиции торга РФ с каждой неделей. То есть ситуация стала зеркальной до того, на что рассчитывал Путин с осени 2022 и до этого августа.

Алексей Голобуцкий, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com