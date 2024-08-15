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Как живет Суджа под украинским контролем

  • 15.08.2024, 22:23
Как живет Суджа под украинским контролем

Украинские журналисты побывали в городе и сняли репортаж.

«Громадське» сняло репортаж о том, как живет Курщина под украинским контролем.

Журналисты рассказывают, что Суджа сейчас напоминает город-призрак: местных на улицах очень мало. Одинокие бабушки и дедушки снуют по городу. По их словам, украинские военные приносят им еду и воду. На подъездах к населенному пункту стоит сожженная российская бронетехника.

«Все выехали, полиция и росгвардия скрылись. Нас даже не предупредили, что эвакуация», – рассказала одна из жительниц Суджи.

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