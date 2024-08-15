Как живет Суджа под украинским контролем
- 15.08.2024, 22:23
Украинские журналисты побывали в городе и сняли репортаж.
«Громадське» сняло репортаж о том, как живет Курщина под украинским контролем.
Журналисты рассказывают, что Суджа сейчас напоминает город-призрак: местных на улицах очень мало. Одинокие бабушки и дедушки снуют по городу. По их словам, украинские военные приносят им еду и воду. На подъездах к населенному пункту стоит сожженная российская бронетехника.
«Все выехали, полиция и росгвардия скрылись. Нас даже не предупредили, что эвакуация», – рассказала одна из жительниц Суджи.