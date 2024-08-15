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Немецкий генерал Фрейдинг о наступлении в Курской области: Украина знает, что делает

  • 15.08.2024, 22:44
  • 2,192
Немецкий генерал Фрейдинг о наступлении в Курской области: Украина знает, что делает
Кристиан Фройдинг

По его словам, ВСУ способны достичь успеха и выиграть войну.

Главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Минобороны Кристиан Фройдинг после своего визита в Киев заявил, что украинское военное руководство хорошо понимает свои действия в Курской области.

Об этом он сказал в программе Бундесвера Nachgefragt.

По мнению Фройдинга, наступление украинских Вооруженных сил на Курск, «естественно, содержит в себе риски». Это осознает и украинское руководство.

«Если эта операция будет проведена успешно, можно ожидать значительной динамики. Поэтому я хорошо понимаю, почему они решили начать эту операцию, несмотря на риск», — сказал он.

Как заявил во время визита в Украину Фройдинг, «продвижение в Курской области является хорошим показателем того, что украинские Вооруженные силы продолжают иметь волю и способность достичь успеха и выиграть эту войну».

Кроме этого, генерал предположил, что ВСУ взяли примерно «трехзначное, если не четырехзначное количество военнопленных».

По словам Фройдинга, основные цели операции — облегчить давление РФ на украинских войск на Донбассе, переместить боевые действия на территорию России и использовать захваченные земли как рычаг в переговорах.

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