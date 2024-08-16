Посол Великобритании завершает свою миссию в Беларуси 16.08.2024, 1:06

Жаклин Перкинс

Жаклин Перкинс работала в нашей стране с августа 2019 года.

Чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Жаклин Перкинс завершает свою миссию в Беларуси, сообщили в «совете республики».

По этому поводу с дипломатом встретился глава комиссии «совета республики» по международным делам и национальной безопасности и экс-министр иностранных дел Сергей Алейник.

Перкинс прибыла в нашу страну в августе 2019 года, сменив Фиону Гибб, которая работала в Беларуси с 2016 года.

В 2021-м Перкинс высказывалась по случаю Международного дня против смертной казни. Она отметила, что ее страна и дальше будет работать над тем, чтобы число казней сокращалось.

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