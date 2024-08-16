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Часть проспекта Независимости перекроют с 16 августа

  • 16.08.2024, 3:46
Часть проспекта Независимости перекроют с 16 августа

Схема объезда.

В Минске в связи с заменой асфальтобетонного покрытия по проспекту Независимости на участке от улицы Энгельса до улицы Якуба Коласа с 23:00 16 августа до 5:00 18 августа будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Объехать данный участок можно будет по улицам Киселева, Захарова, Первомайской, Богдановича и Ленина.

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