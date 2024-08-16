Мощная атака на Крым: поражены паромная переправа в Керчи и катер в Черноморске 16.08.2024, 7:38

Российский «Панцирь-С1» стрелял по своим.

В ночь на 16 августа беспилотники атаковали оккупированный Севастополь в Крыму. Об этом у себя в Telegram написал оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Так, в 01:46 ночи он написал, что в Севастополе работает ПВО.

«По предварительной информации уже сбит один БПЛА над акваторией моря», — отметил он.

Позже он сообщил, что российские силы ПВО якобы сбили уже 3 БПЛА над акваторией Черного моря.

Отметим, что мониторинговый канал «Крымский ветер» опубликовал пост с кадрами, на которых можно увидеть работу ПВО РФ.

Также администраторы канала заявили, что россияне перекрывали мост через Керченский пролив. Кроме того, по непроверенным данным, был зафиксирован прилет по горе Митридат, где стоял ЗРПК «Панцирь-С1». После взрыва начался сильный пожар. Однако есть предположение, что сам комплекс не был уничтожен. Скорее всего у него сбились ракеты и стрелял он «куда попало», в том числе по своим.

Позже спикер добровольческой армии «Юг», глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук у себя в Telegram подтвердил атаку БПЛА на оккупированный Крым. Он заявил, что были поражены паромная переправа в Керчи, а также катер в Черноморске.

Отметим, что Минобороны России пока никак не отреагировало на атаку БПЛА.

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