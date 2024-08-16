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«России не будет»: в эфире у Соловьева резко сменили тон

  • 16.08.2024, 7:46
«России не будет»: в эфире у Соловьева резко сменили тон

У пропагандистов сменилось настроение на фоне продвижения ВСУ в Курской области.

Внезапное наступление украинской армии в Курской области стало болезненным ударом даже для оторванной от реальности российской пропаганды.

В частности, продвижение бойцов ВСУ территорией РФ ощутимо сказалось на настроениях в эфирах кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

В одном из недавних выпусков российский режиссер и постоянный участник шоу Соловьева Карен Шахназаров признал, что Россия может проиграть войне.

«Мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем, если дальше будут такие ляпы», - сказал он, описывая события под Курском, и добавил, что это не паникерство, а понимание той цены, которую придется заплатить РФ.

Соловьев во время выступления Шахназарова кивал головой, соглашаясь с ним, а в конце заявил, что в случае поражения России «не будет ни страны, ни человечества», видимо, угрожая ядерным ударом.

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