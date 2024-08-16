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Что будет с белорусскими секондами после запрета на ввоз одежды?

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  • 16.08.2024, 8:06
  • 11,596
Что будет с белорусскими секондами после запрета на ввоз одежды?

Продавцы ответили.

Недавно Евросоюз принял новый пакет санкций. Среди них — запрет на поставку из ЕС одежды, которая была в использовании. Повлияет ли это на работу магазинов с секонд-хендом?

Читательница «Нашей Нивы» как обеспокоенная покупательница обратилась в несколько белорусских секонд-хендов.

В одной из крупнейших сетей, которые торгуют в Беларуси секонд-хендом, — «Эконом Сити» — заверили, что магазины продолжат работать в обычном режиме. Сейчас как раз поступает осенний ассортимент. Примерно такой же ответ дали в другой крупной сети магазинов — «Мода Макс».

В «Happy Hand» успокоили, что у них ничего не изменится, новые поступления товара будут, и посоветовали смотреть график завоза в их социальных сетях.

В «Barashek family» сказали, что выход есть всегда, а «завозы, конечно же, будут».

В «Best buy» ответили, что никак не могут прокомментировать новость о санкциях.

В «Двух енотах» были сдержанны в прогнозах. Сказали, что пока новые поступления планируются, а что будет дальше, покажет время.

Откуда возят товар крупные сети секонд-хендов? «Мода Макс» утверждает, что одежда из Англии. «Эконом Сити» пишет, что продает «одежду и обувь из Европы». То же самое у сети «Мегахэнд».

Сеть столичных секондов «Адзенне» утверждает на сайте: «Наши поставщики — это самые крупные фабрики по переработке одежды, собранной в самых состоятельных странах Европы — Нидерландах, Германии, Великобритании, Италии».

Портал Office Life, ссылаясь на свои источники в ритейле, пишет, что весь товар секонд-хенд, который сегодня ввозят в Беларусь, независимо от страны происхождения идет через Евросоюз.

До 1 октября он еще будет поступать, так как есть переходный период и сохраняются ранее подписанные контракты. Что будет дальше — неизвестно. Собственники бизнеса будут стремиться сохранить бизнес, однако готовых стратегий на этот счет пока нет.

По экспертным оценкам, доля товаров секонд-хенд в общем объеме потребления одежды составляет около 35%, пишет БелТА. В розницу их продавали около 2,8 тыс. торговых объектов, в том числе интернет-магазины. Белстат посчитал, что каждый год в Беларусь ввозится секонда на сумму около $60-80 млн.

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