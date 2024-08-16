Лукашенко: Чем белорусы отличаются от русских? Ничем

Лукашенко: Чем белорусы отличаются от русских? Ничем29
- 16.08.2024, 8:14
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Диктатор снова заявил, что «мы — русские люди».
В интервью телеканалу «Россия» Александр Лукашенко рассказал об «интеграции» Беларуси и России и наговорил много приятных для россиян слов.
Лукашенко заявил, что «интеграция» основана на его близких отношениях с Путиным, а также на том факте, что белорусы якобы ничем не отличаются от русских.
«Как некоторые говорят, мы русские люди. Чем мы отличаемся — белорусы от русских? Ничем», — высказал мнение Лукашенко.
Он вспомнил, что когда-то называл белорусов «русскими со знаком качества», однако теперь назвал это шуткой.