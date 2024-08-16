СБУ раскрыла детали масштабного плена «кадыровцев» в Курской области 16.08.2024, 8:24

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Проведена филигранная операция.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что бойцами спецподразделения была проведена спецоперация, в результате которой в плен попало более сотни оккупантов, в том числе и бойцы батальона «Ахмат». Об этом заявляет пресс-служба СБУ в Telegram.

«Вчера нами проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Мы в перспективе уже думаем о том, как максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой», - отметил он.

Кроме того, он отметил, что одной из основных задач ведомства во время войны является возвращение украинских бойцов из плена домой.

Именно поэтому СБУ активно сейчас работает над пополнением обменного фонда, поэтому важно то, что украинские бойцы могут массово брать в плен российских и чеченских оккупантов.

По словам Малюка, специальная обменная группа будет расширяться, теперь в ее состав будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ и омбудсмен.

Что касается пленных «кадыровцев», то глава ГУР заявил, что сейчас с ними работают специалисты и контрразведчики, чтобы узнать больше информации и задокументировать военные преступления.

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