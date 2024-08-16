Politico: Байден «открыт» для отправки в Украину ракет с дальностью до 400 км 2 16.08.2024, 8:28

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Их можно запускать из предоставленных Киеву F-16.

Президент США Джо Байден «открыт» для передачи Украине крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые можно запускать из предоставленных Киеву F-16, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники из числа высокопоставленных американских чиновников.

Наличие таких ракет в арсенале позволит украинским военным поражать цели на расстоянии около 400 километров, отмечает издание.

Готовность Белого дома предоставить Киеву JASSM появилась на фоне успешной операции ВСУ в Курской области, которая поставила Владимира Путина в неловкое положение и вынудила его вывести из Украины часть российской армии, пишет Politico.

Окончательного решения о поставках данных ракет не принято, но, по словам одного из чиновников администрации Байдена, Белый дом сейчас прорабатывает «сложные детали» этого вопроса. В частности, необходимо будет убедиться, что самолеты, которые есть в наличии у Украины, в том числе и F-16, смогут использовать JASSM. Два источника издания сообщили, что Пентагон уже работает с украинской стороной над этими техническими моментами.

В самом американском военном ведомстве возможные поставки JASSM Украине комментировать не стали, сообщив лишь, что рассматривают «ряд вариантов для удовлетворения потребностей Украины в области безопасности».

В апреле президент США Джо Байден подписал документ о выделении Украине чрезвычайной помощи в размере $61 млрд. Среди прочего в новый транш вошли дальнобойные ракеты ATACMS, о которых давно просил Киев.

Однако максимальная дальность полета этих ракет составляет 300 км. Если же ВСУ получат JASSM, то смогут поражать российские цели, находящиеся на значительно большем удалении. Некоторые модификации Joint Air-to-Surface Standoff Missile способны бить на расстояние 980 километров, но об их поставках Украине пока речи не идет.

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