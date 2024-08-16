«Путин притворялся обезьяной с гранатой, а на деле оказался крысой в мышеловке» 6 Телеграм-канал «Запретное мнение»

16.08.2024, 8:38

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Так где же находятся те самые «красные линии»?

События в Курской области окончательно ставят крест на существовании тех самых «красных линий», о которых так любили рассуждать в Кремле.

Путин, начиная нынешнее безумие в феврале 2022, обещал «невообразимо катастрофические последствия» для всех, кто посмеет вмешаться в конфликт.

Медведев, во время алкогольных трипов, грозился ядерной войной при попытке перевести боевые действия на официальную территорию РФ.

Депутаты Госдумы стучали кулачками по столу ежедневно.

И что мы видим? В Курской области открыт новый фронт, а все делают вид, будто ничего страшного в этом нет.

«Никакой паники, престарелый многоходовочник все так и планировал».

Так где же находятся те самые «красные линии», которые никак не могут перейти Украина и Запад?

Уничтожение личного бункера Путина относится к ним? Или пленение Белоусова? Быть может, захват здания Кремля?

Проблема любых угроз, что при отсутствии реальных действий — они перестают пугать и начинают смешить.

Путин притворялся бешеной обезьяной с гранатой, а на деле оказался крысой в мышеловке, злобно скалящей беззубую пасть.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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