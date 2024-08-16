В Курской области под удар попала большая колонна войск РФ

В Курской области под удар попала большая колонна войск РФ2
- 16.08.2024, 8:48
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Пропагандист пожаловался на «идиотов в командирах».
В Курской области России, где идет наступательная операция украинских сил, поражена очередная большая колонна техники ВС РФ. Россияне вновь понесли большие потери на собственной территории, пишет «Обозреватель».
Информацию об этом «слил» в сеть один из российских пропагандистов. Он обвинил «командиров-идиотов» в повторении истории, которая несколько дней назад случилась под Рыльском.
По словам «военкора», заявившего о потерях, в этот раз российскую колону техники разбили в районе поселка Коренево. Населенный пункт находится между Рыльськом и Суджой.
«Под Коренево случилось ровно то же самое, что под Рыльском. Нет на войне хуже беды, чем идиот в командирах. Враг ошибок не прощает», – написал пропагандист.