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В Курской области под удар попала большая колонна войск РФ

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  • 16.08.2024, 8:48
  • 5,582
В Курской области под удар попала большая колонна войск РФ

Пропагандист пожаловался на «идиотов в командирах».

В Курской области России, где идет наступательная операция украинских сил, поражена очередная большая колонна техники ВС РФ. Россияне вновь понесли большие потери на собственной территории, пишет «Обозреватель».

Информацию об этом «слил» в сеть один из российских пропагандистов. Он обвинил «командиров-идиотов» в повторении истории, которая несколько дней назад случилась под Рыльском.

По словам «военкора», заявившего о потерях, в этот раз российскую колону техники разбили в районе поселка Коренево. Населенный пункт находится между Рыльськом и Суджой.

«Под Коренево случилось ровно то же самое, что под Рыльском. Нет на войне хуже беды, чем идиот в командирах. Враг ошибок не прощает», – написал пропагандист.

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