В Беларуси решили регулировать цены на самую основную медицинскую услугу

В Беларуси решили регулировать цены на самую основную медицинскую услугу2
- 16.08.2024, 8:51
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Новшество вступит в силу с 1 ноября.
Правительство Беларуси еще больше расширяет регулирование цен на платные медицинские услуги. Это предусмотрено постановлением Совмина № 596 от 15 августа, которое в пятницу было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В перечень платных медицинских услуг, тарифы на которые регулируются Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, вводится новый пункт — «приемы (консультации) врачей-специалистов».
Таким образом, теперь частные медицинские клиники не смогут самостоятельно выставлять цену за обычный прием у врача.
Новшество вступит в силу с 1 ноября 2024 года.