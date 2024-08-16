В Беларуси решили регулировать цены на самую основную медицинскую услугу 2 16.08.2024, 8:51

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Новшество вступит в силу с 1 ноября.

Правительство Беларуси еще больше расширяет регулирование цен на платные медицинские услуги. Это предусмотрено постановлением Совмина № 596 от 15 августа, которое в пятницу было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень платных медицинских услуг, тарифы на которые регулируются Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, вводится новый пункт — «приемы (консультации) врачей-специалистов».

Таким образом, теперь частные медицинские клиники не смогут самостоятельно выставлять цену за обычный прием у врача.

Новшество вступит в силу с 1 ноября 2024 года.

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