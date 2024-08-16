В Минске бизнесмену Егору Волкову присудили три года колонии 1 16.08.2024, 8:57

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Егора Волков

Фото: Вконтакте

За одно пожертвование и фото с протестов.

В Минске за донаты осудили 55-летнего бизнесмена Егора Волкова, пишет «Наша Ніва».

Егору Волкову 55 лет. Он минчанин, учился в 50-й школе. После окончил Минский радиотехнический институт (ныне — Беларусский государственный университет информатики и радиоэлектроники).

С 1990-х Волков начал заниматься бизнесом. Известно, что его сфера — это грузоперевозки, в том числе жидких грузов. Бизнес мужчины довольно крупный, автопарк его фирмы — до сотни грузовых авто.

Дата задержания Волкова неизвестна. Суд над ним начался в конце апреля, а закончился в конце мая 2024 года. Его обвиняли по статье 361−2 УК (Финансирование экстремистского формирования).

Стало известно, что Волкову присудили три года колонии за одно пожертвование и фото с протестов. Другие обстоятельства дела неизвестны. Приговор вступил в силу 23 июля.

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