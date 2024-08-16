Литва разрешила заезжать на белорусских номерах, если хозяин за рулем и имеет ВНЖ или визу Литвы 1 16.08.2024, 9:22

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Литовская таможня опубликовала новые правила.

Официальный Вильнюс пошел на уступки в отношении ограничений, касающихся запрета на въезд легковых автомобилей с белорусскими регистрационными номерами.

Как сообщает литовская таможня, по решению комиссии по координации международных санкций с 17 августа 2024 года в 00:01 разрешено:

— въезд на территорию Литвы легкового автомобиля, который не предназначен для продажи и принадлежит гражданину Беларуси, имеющему действительную визу, выданную Литвой, либо действительный временный или постоянный вид на жительство в Литве, разрешающий въезд в ЕС, и управляющий этим средством исключительно для личного пользования (исключение не распространяется на легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях);

— въезд на территорию Литвы легкового автомобиля, который не предназначен для продажи и принадлежит гражданину государства

— члена Европейского Союза, если он является жителем Беларуси и управляет этим транспортным средством исключительно для личного пользования.

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