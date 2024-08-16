«Проще творога купить» 16.08.2024, 9:34

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Новый глазированный сырок из Борисова вызвал шквал критики у белорусов.

Блогер Кокобай показал в TikTok новый глазированный сырок с протеином, который недавно появился в продаже. Новинку компании «Нордар» раскритиковали многие комментаторы. Что не понравилось?

«65 процентов белка, 40 процентов сахарозы. Мягкий шоколад и сливоная начинка. Чем-то напоминает сырки из детства. Я так понимаю, что по составу может заменить полноценный завтрак», — рассказал блогер в видео.

Новый протеиновый сырок вышел в рамках серии Feelin от компании «Нордар», которая выпускает широкую линейку сырков и мороженого. Некоторые белорусы, как оказалось, уже успели попробовать новинку, а многие усомнились в полезности такого продукта. В частности, возмутились большому количеству жира, сахара и цене 1,90 рублей за 40-граммовое лакомство.

Согласно информации, представленной на сайте компании «Нордар» состав протеинового сырка следующий: творог, шоколадная глазурь (пудра сахарная, какао тертое, какао-масло, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор ванилин), сахар, комплексная пищевая добавка (белок молочный, мальтодекстрин), масло сладкосливочное, ароматизатор ванилин.

«Не очень вкусные, как и все протеиновые батончики. Не хрустящий шоколад. Чуть больше белков, чем в обычных сырках. По калориям те же 350 ккал», — высказалась одна из белорусок.

«Неплохое начинание, только сахар вообще нужно было убрать из состава, заменив натуральным подсластителем, типа сукралозы. И жира в процентом соотношении должно стать меньше, чем белка», — высказался еще один пользователь.

«Жира больше, чем в украинском сале», — возмутился один из комментаторов.

«Вкусно, но стоит 1,9 р. (в 2 раза дороже обычного сырка). Проще творога купить, даже зернового. По белкам будет одинаково, если не больше, по цене (за кг.) в разы ниже!» — написал еще один комментатор.

«На 100г продукта 18 белка 23 жиров. Жиров многовато, но и белка больше, чем обычно. Если брать один сырок, они обычно до 50 г то 9 белка, 11.5 жиров. Если хочется что-то из сырков, то годно», — вынес свою оценку еще один белорус.

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