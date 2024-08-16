«Курская Народная Республика» начала материализовываться

«Курская Народная Республика» начала материализовываться1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 16.08.2024, 9:39
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Почему молчат аятоллы и Талибан?
Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что украинцы захватили 82 населенных пункта в РФ (если верить этим данным, плюс 8 за два дня) и под их контролем находится уже 1150 кв км.
Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Руководителем назначен генерал-майор с фамилией Москалев. Издеваются, «бЭндеровцы!»
Как будто «Курская Народная Республика» («КНР») постепенно начала материализовываться из украинского интернет-мема. Сказал же спикер МИД Украины Тихий: «Нам чужое не нужно, в отличие от России».
Странно, что настоящая КНР (китайские союзнички «великого геополитика») не выразила возмущения.
Молчат и остальные, в т. ч. члены ОДКБ. Хоть бы «озабоченности» выразили! Как Кремль, когда Азербайджан вторгся в Карабах и на территорию члена ОДКБ Республики Армения. Ну ладно, Ереван «заморозил» участие в ОДКБ, но где остальные? Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан? Один Лукашенко помогает «словесными интервенциями». Почему молчат Асад, Мадуро, Ким, аятоллы, бирманская и малийская хунты, ЦАР, ХАМАС, Талибан?
Телеграм-канал «СерпомПо»