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«Курская Народная Республика» начала материализовываться

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 16.08.2024, 9:39
  • 2,958
«Курская Народная Республика» начала материализовываться

Почему молчат аятоллы и Талибан?

Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что украинцы захватили 82 населенных пункта в РФ (если верить этим данным, плюс 8 за два дня) и под их контролем находится уже 1150 кв км.

Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Руководителем назначен генерал-майор с фамилией Москалев. Издеваются, «бЭндеровцы!»

Как будто «Курская Народная Республика» («КНР») постепенно начала материализовываться из украинского интернет-мема. Сказал же спикер МИД Украины Тихий: «Нам чужое не нужно, в отличие от России».

Странно, что настоящая КНР (китайские союзнички «великого геополитика») не выразила возмущения.

Молчат и остальные, в т. ч. члены ОДКБ. Хоть бы «озабоченности» выразили! Как Кремль, когда Азербайджан вторгся в Карабах и на территорию члена ОДКБ Республики Армения. Ну ладно, Ереван «заморозил» участие в ОДКБ, но где остальные? Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан? Один Лукашенко помогает «словесными интервенциями». Почему молчат Асад, Мадуро, Ким, аятоллы, бирманская и малийская хунты, ЦАР, ХАМАС, Талибан?

Телеграм-канал «СерпомПо»

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