В Европе зафиксирован первый случай заражения новым штаммом обезьяньей оспы 16.08.2024, 9:48

Стоит ли волноваться белорусам?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила первый случай заражения новым штаммом вируса оспы обезьян за пределами Африки. Инфицирование произошло в Швеции, сообщает Reuters.

Как рассказали представители шведского здравоохранения на пресс-конференции в четверг, пациент заразился штаммом генетической ветви «Ib» (clade Ib) во время пребывания в Африке. Этот вариант вируса связан с текущей вспышкой заболевания на континенте. В настоящее время инфицированный проходит лечение.

Представители здравоохранения США и Канады сообщили агентству, что у них случаев заражения пока не зафиксировано.

Появление случая в Европе вызывает опасения у экспертов.

«Это может стимулировать быстрое международное распространение оспы обезьян. Случай в Швеции, вероятно, означает десятки невыявленных случаев в Европе», — отметил Лоуренс Гостин, специалист по общественному здравоохранению из Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Доктор Брайан Фергюсон из Кембриджского университета сказал, что случай шведского путешественника вызывает беспокойство, но неудивителен, учитывая серьезность и распространение вспышки в Африке.

«Вероятно, таких случаев будет больше в разных частях мира, поскольку сейчас не существует механизмов, которые могли бы остановить завозные случаи оспы обезьян», — сказал специалист.

Министерство здравоохранения Беларуси пока не комментировали ситуацию.

В африканской стране вспышка нового штамма оспы обезьян — смертность среди детей достигает 10%. Вот что там происходит

Новость о первом случае в Европе появилась на следующий день после того, как ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян в Африке глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. С начала года в 13 африканских странах было зарегистрировано в общей сложности около 17 тысяч случаев подозрения на заражение оспой обезьян и 517 летальных исходов. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Штамм ветви «Ib», вызвавший текущую вспышку, является новым вариантом вируса оспы обезьян (mpox), эндемичного (природного) для Конго. По данным американских медиков, он распространяется легче при обычном тесном контакте и может вызывать более тяжелое течение инфекции с более высокой смертностью, чем штамм ветви «II» (clade II).

Глобальная группа по вакцинам Gavi сообщила, что готова выделить до 500 миллионов долларов на поставку прививок в страны, затронутые вспышкой оспы обезьян в Африке. Однако вакцин от нынешнего штамма пока нет.

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