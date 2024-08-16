Экс-замминистра обороны Польши призвал создать Белорусский легион на территории страны
- 16.08.2024, 9:50
Польша имеет право участвовать в ускорении падения режима Лукашенко.
Почему бы не начать формирование Белорусского легиона в Польше? С таким предложением в колонке в издании Wprost.pl выступил экс-заместитель министра обороны Польши, бывший командующий польскими сухопутными войсками, генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак, передает «Радые Свабода».
Он напомнил, что в Польше уже действует Украинский легион. В нем граждане Украины проходят военную подготовку перед тем, как заключить контракт с ВСУ.
«Мы не являемся непосредственными участниками войны в Украине. Мы поддерживаем воюющего соседа в рамках коалиции. Мы оказываем помощь, среди прочего — обучением Украинского легиона. Почему бы не начать формирование Белорусского легиона?» — спрашивает отставной польский генерал.
Он пишет, что у Александра Лукашенко «на руках кровь тысяч невинных». По его мнению, если Путин попытается прекратить военные действия в Украине, одним из условий вступления в переговоры с участием Запада должна стать передача белорусского диктатора в руки международного трибунала.
«Польша как государство, на которое напала Беларусь, имеет право участвовать в сведении счетов с командой убийц Лукашенко и, прежде всего, в ускорении падения его режима», — отметил он.
Бывший замминистра обороны Польши считает, что авантюризм Лукашенко обусловлен тем, что ЕС по-прежнему мало ограничивает минский режим.
«Нужно собрать сотни брюссельских чиновников и привезти их на нашу границу с Беларусью. Может быть, это побудит их задуматься о безопасности и будущем Европы», — предложил Скшипчак.
Он отметил, что «количество граждан Беларуси, находящихся в вынужденной эмиграции, огромное».
«В Украине воюет полк Калиновского, набранный из белорусов. Что мешает ЕС начать ставить перед Лукашенко четко определенные условия?» — спрашивает Вальдемар Скшипчак, призывая «выставить Минску счет за бандитизм».