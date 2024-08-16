закрыть
16 августа 2024, пятница, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-замминистра обороны Польши призвал создать Белорусский легион на территории страны

  • 16.08.2024, 9:50
Экс-замминистра обороны Польши призвал создать Белорусский легион на территории страны
Вальдемар Скшипчак

Польша имеет право участвовать в ускорении падения режима Лукашенко.

Почему бы не начать формирование Белорусского легиона в Польше? С таким предложением в колонке в издании Wprost.pl выступил экс-заместитель министра обороны Польши, бывший командующий польскими сухопутными войсками, генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак, передает «Радые Свабода».

Он напомнил, что в Польше уже действует Украинский легион. В нем граждане Украины проходят военную подготовку перед тем, как заключить контракт с ВСУ.

«Мы не являемся непосредственными участниками войны в Украине. Мы поддерживаем воюющего соседа в рамках коалиции. Мы оказываем помощь, среди прочего — обучением Украинского легиона. Почему бы не начать формирование Белорусского легиона?» — спрашивает отставной польский генерал.

Он пишет, что у Александра Лукашенко «на руках кровь тысяч невинных». По его мнению, если Путин попытается прекратить военные действия в Украине, одним из условий вступления в переговоры с участием Запада должна стать передача белорусского диктатора в руки международного трибунала.

«Польша как государство, на которое напала Беларусь, имеет право участвовать в сведении счетов с командой убийц Лукашенко и, прежде всего, в ускорении падения его режима», — отметил он.

Бывший замминистра обороны Польши считает, что авантюризм Лукашенко обусловлен тем, что ЕС по-прежнему мало ограничивает минский режим.

«Нужно собрать сотни брюссельских чиновников и привезти их на нашу границу с Беларусью. Может быть, это побудит их задуматься о безопасности и будущем Европы», — предложил Скшипчак.

Он отметил, что «количество граждан Беларуси, находящихся в вынужденной эмиграции, огромное».

«В Украине воюет полк Калиновского, набранный из белорусов. Что мешает ЕС начать ставить перед Лукашенко четко определенные условия?» — спрашивает Вальдемар Скшипчак, призывая «выставить Минску счет за бандитизм».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин