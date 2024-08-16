Pininfarina представила стильный суперкар B95 Gotham, вдохновленный Бэтменом 16.08.2024, 10:14

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Разгон от 0 до 100 километров в час займет менее двух секунд.

Через несколько месяцев после анонса новой линейки полностью электрических гиперкаров в стиле Бэтмена, Automobili Pininfarina продемонстрирует B95 Gotham во время автомобильной недели в Монтерее. Автомобиль предлагает почти 1900 лошадиных сил и время разгона от 0 до 100 километров в час менее чем за две секунды, пишет 24tv.ua.

Что известно о бренде Pininfarina

Оригинальный бренд Pininfarina, основан в Италии в 1930 году, не так давно переродился, как полностью электрический бренд.

• Современный модельный ряд начался с Battista hyper GT мощностью 1 877 лошадиных сил, который с тех пор выпускался лимитированными сериями, включая Battista Anniversario стоимостью 2,9 миллиона долларов и Edizione – специальный электромобиль, посвященный первой в истории чемпионке Формулы-1 Нино Фарини.

• В апреле этого года Automobili Pininfarina представила третий вариант – Battista Reversario, который может разгоняться от 0 до 100 километров в час за 1,79 секунды.

• В дополнение к Battista, Automobili Pininfarina представила вторую модель, B95 Barchetta – гиперкар, который сейчас является самым дорогим BEV (машины на батареях) на планете.

Pininfarina B95 Gotham

Последний электрический гиперкар Automobili Pininfarina стоимостью 4,85 миллиона долларов за штуку, безусловно, привлек бы внимание Брюса Уэйна. Это лишь одна из четырех моделей, вдохновленных Бэтменом – остальные три мы видели на концептах в апреле, когда было объявлено о партнерстве между Pininfarina, Warner Bros и издательством DC Comics. Все они будут изготавливаться на основе базовых Battista и B95.

По сообщению Automobile Pininfarina, две машины мы можем ожидать на выставке The Quail во время Монтерейской автомобильной недели в 2024 году. Первая – B95 Gotham, но вторую пока не раскрывают. Когда мы увидим третью и четвертую, не известно.

Понятно, что B95 Gotham – продукт высокого ценового сегмента. Гиперкар имеет два аэродинамических экрана с электронной регулировкой, кузов в глянцевом черном цвете Argento Vittorio и уникальные черные колесные диски с суппортами Titan. На кузове, шасси и дверных панелях размещен логотип Wayne Enterprises, который также присутствует в интерьере Automobili Pininfarina B95 Gotham.

Компания также встроила голосового ассистента, голос которого «вдохновлен голосом верного дворецкого Бэтмена, Альфреда Пенниуорта», но неясно, будет ли этот голос заимствован у какого-то из актеров, которые его играли в фильмах.

Даже табличка на дверце со стороны водителя рассказывает историю. На ней написано: «У всех людей есть границы... Я игнорирую свои». Это известная цитата Брюса Уэйна из оригинальных комиксов DC.

Демонстрация Pininfarina B95 Gotham и его «брата» ожидается 16 августа 2024 года. Цена и подробные характеристики пока неизвестны, хотя компания уже раскрыла, что B95 Gotham оснащен Т-образным аккумулятором емкостью 120 киловатт-часов, а также четырьмя независимыми двигателями, обеспечивающими общую мощность 1874 лошадиных сил.

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