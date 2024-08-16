«Мама, мы в шоке»: российские призывники в Курской области внезапно оказались на передовой 10 16.08.2024, 10:17

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Их разместили без оружия в деревне в 500 метрах от границы.

Президент России Владимир Путин обещал, что плохо обученных призывников не будут отправлять на войну в Украине. Однако теперь линия фронта перешла на территорию РФ, и семьи призывников, дислоцированных в Курской области, бьют тревогу по поводу своих близких. В различных социальных сетях распространяются десятки сообщений от людей, утверждающих, что они являются членами семей российских призывников, пропавших без вести в Курской области.

Как пишет CNN, сообщения в российских Telegram-каналах за последние несколько дней показали, насколько РФ была не готова к подобному нападению.

«Когда в три часа ночи границу атаковали танки, там были только призывники, которые защищали себя. Они не видели ни одного солдата, ни одного контрактника - они вообще никого не видели. Мой сын позвонил позже и сказал: «Мама, мы в шоке», - написала мать солдата-срочника из Курской области.

Кроме того, российское новостное издание «Верстка» опубликовало интервью с Натальей Аппель, бабушкой одного из российских призывников, который служил в Курске и сейчас считается пропавшим без вести.

Она рассказала, что ее внук Владислав был расквартирован - без оружия - в деревне в 500 метрах от границы. «Что могли сделать мальчишки? Идти против украинских солдат с лопатой?», - сказала она.

Как отмечает CNN, тот факт, что Россия полагалась на призывников при защите границы, вероятно, объясняет, почему украинским войскам удалось продвинуться на российскую территорию с такой очевидной легкостью.

В отличие от профессиональных солдат, призывники проходят лишь ограниченную подготовку перед отправкой на службу, поскольку закон запрещает им отправляться за границу, и они не предназначены для участия в боевых действиях.

Вместо этого Россия часто размещает их на границах. Но когда Украина начала свое недавнее внезапное вторжение, эти призывники внезапно оказались на передовой, совершенно не готовые к самозащите.

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