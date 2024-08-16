В Минске столкнулись два трамвая 5 16.08.2024, 10:19

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Есть пострадавшие.

Утром 16 августа на улице Козлова в Минске столкнулись два трамвая, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла вблизи дома № 8. По данным инспекторов, 41-летняя женщина за рулем трамвая двигалась по улице Козлова. По ее словам, из-за отключения напряжения на контактной сети произошла остановка движения трамвайного маршрута, в результате чего она совершила наезд на остановившийся впереди трамвай.

В результате ДТП несколько пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для обследования.

Из-за происшествия произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 3, 4, 6, 11. Движение маршрутов со стороны Зеленого Луга организовано до ДС «Озеро», со стороны ДС «Озеро» до ДС «Зеленый Луг», со стороны Серебрянки до РК Змитрока Бядули, со стороны Мясникова до РК Змитрока Бядули.

Также организован временный автобусный маршрут № 904 «РК З. Бядули — ст. м. Площадь Якуба Коласа».

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