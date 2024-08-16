Sky News: Россияне массово сдаются в плен в Курской области

Sky News: Россияне массово сдаются в плен в Курской области6
- 16.08.2024, 10:27
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ВСУ вывозят пленных по несколько раз в день.
Вторжение Украины в Курскую область РФ пополнило обменный фонд рекордным количеством пленных. Преимущественно, это преимущественно молодые срочники.
Как пишет Sky News, пленных россиян удерживают в камерах с двухъярусными кроватями. Некоторым от 19 до 21 года. Пленные рассказали журналисту о шоке, пережитом нападением украинских войск на Курскую область. Они сказали, что все произошло очень быстро и они просто сдались.
Мужчины сказали, что их семьи не знают, что с ними произошло. Пленные надеются, что их обменяют на украинских военнопленных в ближайшее время.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину диктатор Владимир Путин уверял, что срочников не отправляют на передовую. Впрочем, преимущественно молодые призывники и ограниченные подразделения пограничников держали оборону Курской области. За их спинами прятались «кадыровцы».
Небольшое количество пленных в камерах были ранены во время вторжения. Украинский офицер, который занимался транспортировкой задержанных с поля боя в украинские места содержания, сообщил, что всем, кто имеет ранения, оказывается медицинская помощь.
«Во-первых, мы оцениваем их психологическое состояние, чтобы увидеть, насколько они готовы продолжать поездку», - сказал офицер, пожелавший остаться анонимным.
«Также мы проверяем пленных, которые получили ранения то ли от боевых ранений, то ли от неправильного обращения с оружием. После этого мы предоставляем услуги по сопровождению. Во время сопровождения мы транспортируем раненых бойцов в гражданские больницы, где им оказывается специальная медицинская помощь для стабилизации состояния здоровья перед дальнейшим этапированием в центры содержания военнопленных», - добавил собеседник.
Офицер сказал, что он был очень занят, потому что его команда передала несколько сотен пленных с начала наступления на Курскую.
«Пропускная способность колонны не позволяет перевозить сразу большие группы, поэтому приходится совершать несколько поездок, соблюдая все протоколы», - сказал он.
Официальный представитель изолятора сказал, что чуть больше чем за неделю там приняли более 200 военнопленных.
«Их переодевают, моют, а затем распределяют по камерам. Затем правоохранительные органы проводят процессы фильтрации. Если все проверено, лиц отправляют в лагеря. В этих лагерях содержатся другие военнопленные, где они ждут обмена», - рассказал офицер, назвавшийся Вадимом.
На вопрос, планируется ли обмен захваченных Украиной лиц на украинских военнопленных с российской стороны, офицер ответил: «Ну, конечно. Всех военнопленных надо обменять».
Кроме того, один из авторов этого материала - украинский журналист Азад Сафаров - в Facebook опубликовал комментарий украинского офицера, который занимается транспортировкой пленных из Курской области. По словам военного, масштабы взятия в плен поражают.
«Я сплю по 2-3 часа в день. Мы вывозим по несколько раз в день российских пленных. Приезжаем у нас всего 7-8 мест осталось, а нас просят взять еще 15. Я столько российских пленных не видел даже во время Харьковской операции в 2022 году» - офицер Вооруженных сил Украины
Как пишет The Independent, украинские войска взяли российских солдат в плен, чтобы использовать их как разменную монету для обмена своих гражданских и военных. Один украинский полковник рассказал изданию, что около 2000 российских солдат попали в плен.