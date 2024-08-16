закрыть
16 августа 2024, пятница, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Sky News: Россияне массово сдаются в плен в Курской области

6
  • 16.08.2024, 10:27
  • 4,660
Sky News: Россияне массово сдаются в плен в Курской области

ВСУ вывозят пленных по несколько раз в день.

Вторжение Украины в Курскую область РФ пополнило обменный фонд рекордным количеством пленных. Преимущественно, это преимущественно молодые срочники.

Как пишет Sky News, пленных россиян удерживают в камерах с двухъярусными кроватями. Некоторым от 19 до 21 года. Пленные рассказали журналисту о шоке, пережитом нападением украинских войск на Курскую область. Они сказали, что все произошло очень быстро и они просто сдались.

Мужчины сказали, что их семьи не знают, что с ними произошло. Пленные надеются, что их обменяют на украинских военнопленных в ближайшее время.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину диктатор Владимир Путин уверял, что срочников не отправляют на передовую. Впрочем, преимущественно молодые призывники и ограниченные подразделения пограничников держали оборону Курской области. За их спинами прятались «кадыровцы».

Небольшое количество пленных в камерах были ранены во время вторжения. Украинский офицер, который занимался транспортировкой задержанных с поля боя в украинские места содержания, сообщил, что всем, кто имеет ранения, оказывается медицинская помощь.

«Во-первых, мы оцениваем их психологическое состояние, чтобы увидеть, насколько они готовы продолжать поездку», - сказал офицер, пожелавший остаться анонимным.

«Также мы проверяем пленных, которые получили ранения то ли от боевых ранений, то ли от неправильного обращения с оружием. После этого мы предоставляем услуги по сопровождению. Во время сопровождения мы транспортируем раненых бойцов в гражданские больницы, где им оказывается специальная медицинская помощь для стабилизации состояния здоровья перед дальнейшим этапированием в центры содержания военнопленных», - добавил собеседник.

Офицер сказал, что он был очень занят, потому что его команда передала несколько сотен пленных с начала наступления на Курскую.

«Пропускная способность колонны не позволяет перевозить сразу большие группы, поэтому приходится совершать несколько поездок, соблюдая все протоколы», - сказал он.

Официальный представитель изолятора сказал, что чуть больше чем за неделю там приняли более 200 военнопленных.

«Их переодевают, моют, а затем распределяют по камерам. Затем правоохранительные органы проводят процессы фильтрации. Если все проверено, лиц отправляют в лагеря. В этих лагерях содержатся другие военнопленные, где они ждут обмена», - рассказал офицер, назвавшийся Вадимом.

На вопрос, планируется ли обмен захваченных Украиной лиц на украинских военнопленных с российской стороны, офицер ответил: «Ну, конечно. Всех военнопленных надо обменять».

Кроме того, один из авторов этого материала - украинский журналист Азад Сафаров - в Facebook опубликовал комментарий украинского офицера, который занимается транспортировкой пленных из Курской области. По словам военного, масштабы взятия в плен поражают.

«Я сплю по 2-3 часа в день. Мы вывозим по несколько раз в день российских пленных. Приезжаем у нас всего 7-8 мест осталось, а нас просят взять еще 15. Я столько российских пленных не видел даже во время Харьковской операции в 2022 году» - офицер Вооруженных сил Украины

Как пишет The Independent, украинские войска взяли российских солдат в плен, чтобы использовать их как разменную монету для обмена своих гражданских и военных. Один украинский полковник рассказал изданию, что около 2000 российских солдат попали в плен.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин