закрыть
16 августа 2024, пятница, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Радость переполняет сердца хозяек, но все это богатство некуда девать»

  • 16.08.2024, 10:36
  • 2,758
«Радость переполняет сердца хозяек, но все это богатство некуда девать»

Лукашисты ликвидируют фермеров как класс.

Этот год у белорусов выдался чрезвычайно урожайным, пишет читательница сайта Charter97.org Валентина. В лесах полно грибов и ягод, в садах ветки ломятся от груш и яблок, на полях зреют кабачки и тыквы! Радость переполняет сердца хозяек.

Но всё это омрачает одна важная деталь — всё это богатство некуда девать.

Раньше, начиная от чёрной смородины до аронии, всё принимали заготовительные конторы. Цена у них была невысокой, но лучше, чем ничего. А ещё каждый год приезжали предприниматели, скупали и смородину, и кабачки, и яблоки. В этом году их не стало — исчезли, видимо, их ликвидировали как класс. И в заготовительных конторах тишина, похоже, они обанкротились.

Пошла я к соседу, который раньше продавал яблоки на базаре, говорю: «Возьми и наши на продажу». А он смеётся мне в ответ:

— Пойдём, Валя, покажу, где я в этом году реализую свои яблоки!

Обрадовалась я, да счастье моё было недолгим. Привёл сосед меня к компостной яме, засыпанной яблоками и кабачками.

— Вот, — говорит, — куча навоза на следующий год.В местечке никому не продашь, у каждого свой огород, а везти в Минск невыгодно.

Заработал как Заблоцкий на мыле. Можно себя только утешить, что сгниёт, то не сгорит.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин