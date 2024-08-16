«Радость переполняет сердца хозяек, но все это богатство некуда девать» 16.08.2024, 10:36

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Лукашисты ликвидируют фермеров как класс.

Этот год у белорусов выдался чрезвычайно урожайным, пишет читательница сайта Charter97.org Валентина. В лесах полно грибов и ягод, в садах ветки ломятся от груш и яблок, на полях зреют кабачки и тыквы! Радость переполняет сердца хозяек.

Но всё это омрачает одна важная деталь — всё это богатство некуда девать.

Раньше, начиная от чёрной смородины до аронии, всё принимали заготовительные конторы. Цена у них была невысокой, но лучше, чем ничего. А ещё каждый год приезжали предприниматели, скупали и смородину, и кабачки, и яблоки. В этом году их не стало — исчезли, видимо, их ликвидировали как класс. И в заготовительных конторах тишина, похоже, они обанкротились.

Пошла я к соседу, который раньше продавал яблоки на базаре, говорю: «Возьми и наши на продажу». А он смеётся мне в ответ:

— Пойдём, Валя, покажу, где я в этом году реализую свои яблоки!

Обрадовалась я, да счастье моё было недолгим. Привёл сосед меня к компостной яме, засыпанной яблоками и кабачками.

— Вот, — говорит, — куча навоза на следующий год.В местечке никому не продашь, у каждого свой огород, а везти в Минск невыгодно.

Заработал как Заблоцкий на мыле. Можно себя только утешить, что сгниёт, то не сгорит.

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