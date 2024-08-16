Российские военкоры сбежали из-под обстрела Льгова на американском пикапе Ford 2 16.08.2024, 10:45

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Побег в Курской области засняли на видео.

Российские военкоры 15 августа побывали в Льгове Курской области, на который активно наступают ВСУ, но показать себя героями им не удалось. Все, что они смогли продемонстрировать, – кадры собственного бегства из города после начала обстрела украинских войск.

В трех видео Z-военкоров российские пропагандисты успели трижды провалиться, пишет (dialog.ua https://www.dialog.ua/war/299943_1723735172).

Впервые российские журналисты опростоволосились, попытавшись выдать огромную воронку посреди Льгова за след от падения ракеты HIMARS.

Диаметр воронки свидетельствует о падении КАБа или ФАБа. Вышеуказанные бомбы имеются только в распоряжении армии РФ, то есть оккупанты сбросили ее на свой же город.

Ранее неоднократно сообщалось, что российские бомбардировщики, запуская бомбы по Украине, роняют их и на свою территорию, ведь оружие, как и самолеты, старое и некачественное.

Об этом еще в июле могли достоверно рассказать жители Шебекино, «принявшие» на свои головы почти 100 российских бомб.

Вторым провалом путинских военкоров можно считать их бегство из Льгова. Журналисты как раз начали рассказывать, что героически вернулись на место после обстрела, продемонстрировав медицинскую сумку.

Спустя несколько секунд прогремели взрывы, и им пришлось бежать обратно к автомобилю.

«Пошли, пошли, давай, это повторный обстрел», - кричали на видео военкоры, «героически» покидая город.

Третьим и наиболее ироничным провалом стало их транспортное средство.

Журналисты-оккупанты, в каждом сюжете сообщавшие о «победоносной войне с НАТО», бежали из Льгова на пикапе американской фирмы Ford, что заметно на втором и третьем видео.

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