Где находится самый дорогой дом в Беларуси, который купили в июле
- 16.08.2024, 10:50
Он обошелся покупателю в 1,6 миллиона рублей.
Самый дорогой дом, проданный в июле 2024 года, находится за пределами МКАД. Он обошелся покупателю в 1,6 млн рублей, пишет realt.by.
Одноэтажный коттедж находится недалеко от МКАД в агрогородке Колодищи-2.
Дом — новый, введен в эксплуатацию в начале 2024 года, общей площадью 168 квадратных метров. На участке в 15 соток размещены баня, теплица и навес для авто. А обошелся он покупателю в 1,6 млн рублей или почти в полмиллиона долларов.