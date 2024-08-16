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Где находится самый дорогой дом в Беларуси, который купили в июле

  • 16.08.2024, 10:50
Где находится самый дорогой дом в Беларуси, который купили в июле

Он обошелся покупателю в 1,6 миллиона рублей.

Самый дорогой дом, проданный в июле 2024 года, находится за пределами МКАД. Он обошелся покупателю в 1,6 млн рублей, пишет realt.by.

Одноэтажный коттедж находится недалеко от МКАД в агрогородке Колодищи-2.

Дом — новый, введен в эксплуатацию в начале 2024 года, общей площадью 168 квадратных метров. На участке в 15 соток размещены баня, теплица и навес для авто. А обошелся он покупателю в 1,6 млн рублей или почти в полмиллиона долларов.

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