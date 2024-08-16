«Россияне вывесили белый флаг и сдались»9
- 16.08.2024, 10:58
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Украинские военные показали прорыв обороны в Курской области.
80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала редкие кадры первых часов военной операции в Курской области России. Как отмечает пресс-служба бригады в Facebook, воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 россиян.
«Подойдя к пограничному пункту пропуска «Суджа», штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники. Встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли верное решение - вывесить белый флаг и сдаться украинским воинам, направившись вместе со своими ранеными в сторону украинской границы», - отметили в бригаде.
Кроме того, десантники отметили, что советуют российским солдатам, выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть и сдаваться.